Ein 82-jähriger Mann hat am Samstag einen Unfall verursacht. Um den Unfall zu melden, erschien der Mann persönlich bei der Polizei in Kempten. Das Problem: Der Mann kann sich nicht an den Unfallort erinnern.

Der Mann erschien am Samstagabend persönlich bei der Polizeiinspektion Kempten, um mitzuteilen, dass er einen Unfall verursacht habe. Weil der Mann kein Handy dabeihatte, konnte er am Unfallort nicht die Polizei rufen. Darum fuhr er direkt zur Polizei. Leider konnte der Mann der Polizei den genauen Ort des Unfalls nicht nennen.

Mehrfach verfahren

Laut Polizeiangaben fuhr der Mann vom Ortskern Wildpoldsried in Richtung Betzigau an den dortigen Sportplatz. Auf seiner Fahrt verfuhr sich der Mann mehrfach. Dabei verursachte er mindestens einen Unfall. Am Auto des 82-jährigen Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Aufruf der Polizei

Personen, die im Bereich Wildpoldsried oder Betzigau Unfallschäden feststellen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter (0831) 9909-2140 zu melden.