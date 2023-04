Nach einem missglückten Start ist am Ostermontag ein Mann Pfullendorf mit seinem Gyrocopter abgestürzt. Glücklicherweise ging der Unfall für den 68-Jährigen glimpflich aus.

Der Pilot wollte der Polizei zufolge mit seinem Tragschrauber gegen 12:10 Uhr auf dem Flugplatz in Pfullendorf zu einem Flug nach Wildberg im Landkreis Calw aufbrechen und ist beim Start abgestürzt. Weil er sich noch nicht vollständig abgehoben hatte, kippte er mit seinem Fluggerät auf die Seite, so dass der Rotor kurzzeitig den Boden berührte. Der Pilot war alleine in dem Luftfahrzeug und blieb glücklicherweise bis auf eine leichte Verletzung am Finger unverletzt.

130.000 Euro Schaden

Am Gyrocopter entstand mit knapp 130.000 Euro ein Totalschaden. Experten der Polizei Friedrichshafen-Flughafen haben den Luftunfall vor Ort aufgenommen und setzten hierzu selbst eine Drohne ein, um sich aus der Luft ein Bild der Unfallstelle zu machen. Inwiefern eventuell ein Fehlverhalten des Piloten zum Unfall geführt haben könnte, wird im Rahmen von weiteren Ermittlungen zu klären sein. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sowie die Staatsanwaltschaft wurden informiert.