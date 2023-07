Am späten Freitagvormittag hat ein 66-jähriger Unterallgäuer in seinem Garten in Mindelheim ein totes Reh entdeckt.

Laut Polizeiangaben wies das Reh Verletzungen auf, die auf einen Unfall hindeuten. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall entweder am Donnerstag oder am Freitag passiert sein muss. Ob das Tier durch den Unfall sofort starb, oder wegen seiner Verletzungen qualvoll verendete, ist nicht klar.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können. Zeugen sollen sich unter 08261/76850 bei der Polizei Mindelheim melden. Im Bereich des Fundortes verläuft die Verbindungsstraße zwischen Mindelau und Heimenegg.