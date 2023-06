Am Samstagabend hat ein Mann in Neumarkt in der Oberpfalz mit einem Lufgewehr mehrmals auf den Balkon seiner Nachbarn geschossen. Zu der Zeit spielte gerade ein Kind auf dem Balkon. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Gegen 20:00 Uhr haben die Bewohner der Wohnung des Mehrfamilienhauses laut Polizeimeldung "einen Schuss" gehört, als sie auf dem Balkon saßen. Wenig später seien dann weitere Geschosse eingeschlagen, die eine Sichtschutzwand auf dem Balkon beschädigt hätten.

Kind und Bewohner bleiben unverletzt

Obwohl das Kind der Bewohner in unmittelbarer Nähe der Sichtschutzwand spielte, wurde es glücklicherweise nicht durch die Geschosse getroffen. Auch die Bewohner blieben unverletzt.

Mann schießt vor den Augen der Polizisten weiter auf Balkon

Woher die Schüsse kamen war zunächst unklar. Die Bewohner alarmierten nach dem Vorfall die Polizei. Als die Beamten gerade mit der Anzeigenaufnahme beschäftigt waren, kam es erneut zu einer Schussabgabe in die Nähe des Balkons. Die Polizisten sahen sofort einen Mann auf einem Balkon in der Nähe, der ein Luftgewehr in der Hand hielt.

63-Jähriger gesteht die Tat

Die Beamten gingen daraufhin zur Wohnung des 63-jährigen Tatverdächtigen und stellten ihn zur Rede. Dabei fanden sie auch das Luftgewehr in der Wohnung des Mannes. Der Rentner gab der Polizei zufolge die Schüsse zu. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz. Nachdem der Sachverhalt aufgenommen wurde, entließ die Polizei den Mann wieder. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.