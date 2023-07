Bei einem schweren Unfall auf der Autobahnabfahrt Wangen-West bei Amtzell sind am Freitag zwei Menschen teils schwer verletzt worden.

Laut der Polizei wollte ein 44-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag gegen 17:35 Uhr an der Anschlussstelle Wangen-West auf die A96 in Richtung München auffahren. Dabei kam der Mann in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das Auto eines 52-jährigen Mannes, der gerade von der Autobahn abfahren wollte.

Unfall an der Anschlussstelle Wangen-West: Zwei Personen verletzt

Bei dem Unfall wurde der 52-jährige Mann schwer verletzt. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrer wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Aufgrund des Unfalls war die Anschlusstelle Wangen West zeitweise komplett gesperrt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.