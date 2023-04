Schwere Verletzungen hat sich am Mittwoch ein 51-Jähriger in Kirchdorf an der Iller (Landkreis Biberach) zugezogen. Der Mann fiel nach Angaben der Polizei bei Arbeiten von einer Leiter und stürzte auf einen Betonboden.

Der 51-Jährige wollte am Mittwochnachmittag ein Silo überprüfen. Dabei stieg er auf eine etwa zwei Meter hohe Leiter. Dort verlor er das Gleichgewicht, stürzte und krachte auf den Betonboden. Bei dem Sturz wurde der Mann schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.