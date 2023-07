In Marktoberdorf ist am Mittwochnachmittag ein Bauarbeiter bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 51-Jährige war auf einem Baugerüst mit Malerarbeiten beschäftigt, als er mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Der Mann arbeitete gegen 13:00 Uhr an einem Einfamilienhaus. Wegen der Malerarbeiten stand er auf einem mehrere Meter hohen Baugerüst. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 51-Jährige laut Polizeimeldung in die Tiefe. Durch den Sturz zog der Arbeiter sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Unfallklinik.

Kripo Kempten ermittelt

Die Polizei Marktoberdorf und die Kripo Memmingen übernahmen die ersten Ermittlungen zur Unfallursache. Nach ersten Erkenntnissen liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Auch ein Mitarbeiter der zuständigen Berufsgenossenschaft war am Unfallort. Die Kripo Kempten übernimmt jetzt die weiteren Ermittlungen.