Zu dem Drama, das sich am Montag in der Aichacher Innenstadt zwischen einem 50-jährigen Ehemann und seiner 51-jährigen Frau abgespielt hat, hat die Polizei nun neue Erkenntnisse veröffentlicht, die auch den Gesundheitszustand der Frau betreffen.

Update:

Nachdem am Montag ein 50-jähriger Ehemann offenbar seine 51-jährige Ehefrau mit einem Messer schwer verletzt hat, laufen derzeit polizeiliche Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalles und den Beteiligten.

Was war passiert?

Am Montag um kurz vor 13.00 Uhr, wurde die Polizei in die Aichacher Innenstadt gerufen, nachdem es dort in einem Anwesen offenbar zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war. Die Frau erlitt dabei offenbar Stichverletzungen und wurde sofort im Krankenhaus behandelt, wo sie auch notoperiert wurde. Der Mann hielt sich beim Eintreffen der Polizei mutmaßlich noch im Haus auf, konnte aber kurz darauf im Außenbereich mit augenscheinlichen Schnittverletzungen aufgefunden werden. Trotz unmittelbarer Versorgung und Reanimation durch einen Notarzt, verstarb der Mann noch vor Ort.

Der Tat ging ein Streit voraus

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Fall laufen nun auf Hochtouren: Mittlerweile ist klar, dass es sich bei dem Mann und der Frau um ein Ehepaar handelte. Zudem teilt die Polizei mit, dass der 50-Jährige vor der Tat offenbar mit der 51-Jährigen gestritten hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann dann während des Streits mehrmals mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen haben. Diese flüchtete aus dem Anwesen.

Frau ist außer Lebensgefahr

Der Gesundheitsszustand der Frau, die nach der Tat in einem Krankenhaus notoperiert wurde hat sich mittlerweile verbessert. die Polizei teilt mit, dass die Frau nach der Not-OP außer Lebensgefahr ist. sie konnte allerdings noch nicht zu dem Vorfall vernommen werden.

Obduktion des Leichnams des Mannes

Zudem wurde am Dienstag, zur Klärung der genauen Todesursache, wohl eine Obduktion des Leichnams des Ehemannes durchgeführt. Dennoch bestehen laut Polizei derzeit aber keine begründeten Zweifel am bislang bekannten Tathergang, von einem Fremdverschulden oder einer Beteiligung anderer Personen gehen die Beamten aktuell nicht aus.

Ursprungsmeldung:

Ein großer Einsatz von Polizei und Rettungskräfte hat in Aichach am Montag für Aufsehen gesorgt. Ein 50-jähriger Mann soll eine 51-jährige Frau mit einem Messer schwer verletzt und sich dann selbst getötet haben.

Frau schwer verletzt

Wie die Aichacher Nachrichten berichteten, wurde die Polizei gegen 13:00 Uhr am Montag von einer Nachbarin gerufen. Dort fanden die Beamten die schwer verletzte Frau vor. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie notopereriert - ob Lebensgefahr besteht ist unklar. Wenig später wurde offenbar auch der 50-jährige mutmaßliche Ehemann im Außennebreich gefunden. Der schwer verletzte Mann starb trotz schneller erster Hilfe und Reanimation durch einen Notarzt. Die Polizei geht laut Aichacher Nacherichten nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass er zunächst auf seine Frau eingestochen und sich seine tödlichen Verletzungen dann selbst zugefügt hat.