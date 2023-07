In Rettenberg hat ein Mann am Freitagabend heimlich Frauen auf der Toilette gefilmt. Der 50-Jährige wurde dabei erwischt, wie er sein Handy unter einer der Kabinen durchgehalten hatte. Insgesamt zehn Frauen soll der Mann so aufgenommen haben.

Der Vorfall ereignete sich bei einem Blasmusikantentreffen im Ortsteil Vorderburg in einem Toilettenwagen. Der Mann hatte sich der Polizei zufolge auf der Damentoilette in eine Kabine gesetzt und dann die Frauen gefilmt, indem er sein Handy unter die Kabine durchgehalten hatte. Eine der Frauen erwischte den Mann schließlich auf frischer Tat.

Täter und Opfer kennen sich

Nachdem sie das Handy bemerkt hatte, sprach die Frau den 50-Jährigen schließlich an. Wie sich herausstellte, kannten die beiden sich. Der mutmaßliche Täter hatte in der Pension der Frau übernachtet.

Polizei sucht weitere Opfer und Zeugen

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Spanner insgesamt zehn Frauen heimlich aufgenommen hatte. Die Polizei bittet jetzt betroffene Frauen und Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100 zu melden.