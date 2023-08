Ein Mann hat am Donnerstag seine Tasche an einem A7-Rastplatz bei Illertissen vergessen. Als er das der Polizei meldete, erlebte er eine böse Überraschung.

Der 49-Jährige rief am Donnerstag die Polizei an, weil er seine Tasche an einem Rastplatz entlang der A7 vergessen hatte und sie nicht wiederfinden konnte. Eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg überprüfte daraufhin die Rastplätze und wurde bei Illertissen fündig.

Polizei findet gefälschten Führerschein auf A7-Rastplatz in Illertissen

Wie es dann allerdings weiter ging, damit hatte der 49-jährige Mann bestimmt nicht gerechnet. Als die Polizisten nämlich die Tasche überprüften, stießen sie nicht nur auf die Dokumente des Anrufers, sondern auch auf einen gefälschten Führerschein.

Mann fährt mit Motorrad zum A7-Rastplatz in Illertissen - ohne Fahrerlaubnis

Außerdem stellten sie fest, dass der Mann gar nicht die Fahrerlaubnisklasse besitzt, mit der er sich ans Steuer eines Motorrads setzen darf. Das schien den 49-Jährigen jedoch wenig zu kümmern. Denn zum Fundort seiner Tasche kam er mit dem Motorrad.

Auf den Tatvorwurf der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zeigte sich der Mann laut Polizei geständig und räumte seine Fehler ein. Die Polizei leitete gegen den 49-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.