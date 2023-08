Mehrere Schüsse aus einer Pistole hat ein Mann am Freitag in Kempten abgefeuert. Polizisten nahmen den Mann anschließend fest.

Mann gibt in Kempten mehrere Schüsse aus Pistole ab

Anwohner des Adenauerrings in Kempten verständigten nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen gegen 08:20 Uhr die Polizei, weil sie mehrere Schüsse gehört hatten. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifen aus. Vor Ort stießen die Beamten auf einen 40-jährigen Mann, der auf seinem Balkon stand und eine Pistole mehrmals abfeuerte. Die Polizisten nahmen den Mann kurze Zeit später in seiner Wohnung fest. Bei der Waffe selbst handelt es sich um eine Schreckschusswaffe.

Polizei bringt Mann in Fachklinik

Aufgrund seines Zustandes musste der Mann in medizinische Betreuung. Die Polizisten brachten ihn in eine Fachklinik. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.