Ein 36-jähriger Mann hat am Samstag in Kaufbeuren Polizisten angegriffen und auf diese eingeschlagen. Außerdem versuchte der Mann, die Pistole eines Polizisten aus dessen Hafter zu entreißen.

Zunächst war es in einer Gaststätte am Gablonzer Ring zu einer Schlägerei zwischen dem 36-jährigen Mann und einem 38-Jährigen gekommen. Unbeteiligte Zeugen riefen wegen der Schlägerei die Polizei.

Griff an Pistole

Die Polizisten trafen den 36-Jährigen außerhalb der Gaststätte an. Als der 36-jährige Mann durch die Polizisten angesprochen wurde, ging er sofort auf die Beamten los, als diese aus ihrem Dienstwagen ausstiegen. Nach Angaben der Polizei warf der Mann einem Polizisten seine Jacke ins Gesicht und schlug sofort mit den Fäusten auf die Polizisten ein. Die Beamten versuchten den Mann zu fixieren. Bei dem Versuch griff der 36-jährige an die Pistole eines Beamten, welche sich in dessen Polizeiholster befand. Der 36-Jährige versuchte "vehement", die Dienstwafffe aus dem Holster zu entreißen. Die Polizisten konnten dies jedoch verhindern.

Stark betrunken

Drei Polizisten brachten den Mann letztendlich zu Boden und fesselten ihn mit Handschellen. Dabei wurden alle drei Polizisten leicht verletzt. Sie erlitten Prellungen und Hautabschürfungen, blieben jedoch weiterhin dienstfähig. "Während des gesamten Einsatzes war der Mann äußerst aggressiv und beleidigte die Polizisten fortlaufend", heißt es weiter im Polizeibericht. Auch nachdem der Mann gefesselt war, versuchte er weiterhin nach den Polizisten zu treten. Der Mann war stark betrunken. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten angeordnet.

Grund für Schlägerei unklar

Warum es zu der Schlägerei in der Gaststätte kam, muss noch ermittelt werden. Die beiden 36 und 38 Jahre alten Männer wurden bei der Schlägerei in der Gaststätte leicht verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurden die Schläger wieder entlassen. Der aggressive 36-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten, darunter Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung und wegen des Verdachts des versuchten Raubes einer Polizeiwaffe verantworten. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich werden durch die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren geführt.