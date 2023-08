Wegen mehrerer Straftaten muss sich ein Mann in Kempten verantworten. Er schlug am Mittwoch unter anderem eine Scheibe ein und zeigte seinen Penis.

Polizei stellt Drogen bei 34-Jährigen in Kempten sicher

Der 34-Jährige erschien nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochabend am Eingangstor der Allgäuer Festwoche in Kempten und übergab dem Sicherheitsdienst ein Küchenmesser. Kurze Zeit später tauchte er erneut am Eingangtor auf. Dieses Mal kontrollierte ihn eine hinzugerufene Polizeistreife. Die Polizisten entdeckten bei dem 34-Jährigen Drogen und stellten sie sicher.

Mann zeigt Passanten seinen Penis

Während die Beamten den Mann kontrollierten, kamen Zeugen auf die Polizisten zu und gaben an, dass der 34-Jährige wenige Minuten zuvor seinen Penis vorzeigt hatte. Die Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Mann schlägt Scheibe in Mozartstraße in Kempten ein

Doch nur eine Stunde später, mussten sie erneut wegen ihm aktiv werden. Der Mann hatte laut Polizei in der Mozartstraße eine Scheibe eingeschlagen. Um zu verhindern, dass er weitere Straftaten beging, nahmen die Polizisten den 34-Jährigen in Gewahrsam. Die Beamten ermitteln gegen den Mann nun in mehreren Fällen.