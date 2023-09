In Neu-Ulm hat am Donnerstag ein Mann eine Jugendliche belästigt. Der 33-Jährige hatte die 16-Jährige zunächst in einem Bus angefasst und sie anschließend verfolgt. Auch vor einer Polizistin hatte sich der Mann nicht im Griff.

Der Polizeimeldung zufolge war um 13:50 Uhr eine 16-jährige Jugendliche in einen Linienbus am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) Neu-Ulm eingestiegen. Zur selben Zeit stieg ein 33-jähriger Mann ebenfalls in den Bus und setzte sich neben die Jugendliche. Kurz darauf berührte der Mann die 16-Jährige unvermittelt ohne deren Einverständnis am Hals.

Zeuge hilft Jugendlicher

Die Jugendliche sagte dem Mann, dass er das unterlassen sollte, stand auf und ging an einen anderen Platz. Im Bereich der Steubenstraße stieg die Jugendliche aus. Der 33-Jährige verließ daraufhin auch den Bus und lief ihr eine kurze Distanz hinterher. In einem nahegelegenen Café suchte sich die Jugendliche Hilfe, woraufhin ein 61-jähriger Mann zu Hilfe kam.

Mann zeigt vor Polizistin sein Glied

Der 33-jährige Mann entfernte sich daraufhin vorerst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Beamte den Mann finden und vorläufig festnehmen. Während der Sachbearbeitung in der Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm der 33-Jährige laut Polizei dann sein Glied in die Hand und manipulierte vor einer Polizeibeamtin an diesem. Gegen den 33-jährigen Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen ein.