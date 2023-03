Die Polizei in Ulm hatte bereits im Sommer des vergangenen Jahres einen Einbrecher (32) festnehmen können. Nun gelang es den Beamten, den Mann mit über 50 Einbrüchen in der Region in Verbindung zu bringen.

Bereits im August 2022 hatten Polizeibeamte den damals 31-Jährigen bei einem Einbruch in eine Scheune bei Laupheim auf frischer Tat ertappt. Nun ist es den Beamten durch die Sicherung von Spuren an den Tatorten gelungen, dem Mann insgesamt 54 Einbrüchen im Raum Laupheim und Ehingen nachzuweisen.

Hohen Sachschaden verursacht

Laut einer Mitteilung der Polizei, soll der Täter jeweils in Gartenhütten und Scheunen eingebrochen sein und habe es dabei jeweils auf Alkohol, Kraftstoff, Gartengeräte und Bargeld abgesehen. Insgesamt verursachte der nun 32-Jährige dabei Schäden in Höhe von rund 17.000 Euro. Auch bei der Tat im August des vergangenen Jahres hatte der Mann Diesel aus mehreren landwirtschaftlichen Fahrzeugen in einer Scheune abgezapft. Außerdem hatte er bei dieser Diebestour auch versucht die Türen von zwei Wohnwagen aufzubrechen.