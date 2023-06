Ein tragisches Unglück hat sich am Freitagvormittag auf einer Baustelle in Apfeltrach ereignet. Dabei starb ein 31-jähriger Mann.

Von einem Baugerüst gestürzt ist am Freitagvormittag ein 31-jähriger Mann an der Kirche in Apfeltrach (Landkreis Unterallgäu). Wie die Polizei berichtet, wollten Arbeiter einer Baufirma am Freitagvormittag gegen 08:00 Uhr das Baugerüst an der Kirche in Apfeltrach abbauen.

31-jähriger Vorarbeiter stürzt von Baugerüst an der Kirche Apfeltrach 16 Meter in die Tiefe

Der 31-jährige Vorarbeiter packte ebenfalls mit an - und stürzte vom Baugerüst etwa 16 Meter in die Tiefe. Durch den Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine Schutzausrüstung, die er zum Zeitpunkt des Unfalls trug, konnte ihn nicht retten. Die Leitung der Baufirma betreute anschließend seine beiden Kollegen.

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar - Polizei schließt Fremdverschulden aus

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die ersten Ermittlungen zur Unfallursache übernahm die Polizeiinspektion Mindelheim und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Ein Mitarbeiter der zuständigen Berufsgenossenschaft befand sich ebenfalls vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des tragischen Sturzes führt jetzt die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen.

Die Gemeinde Apfeltrach im Unterallgäu

Die Gemeinde Apfeltrach liegt etwa vier Kilometer von Mindelheim entfernt im Landkreis Unterallgäu und ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang. Das Gemeindegebiet besteht aus den Gemarkungen Apfeltrach, Köngetried und Saulengrain. Die Gemeinde zählt 998 Einwohner ( Stand: 31. Dezember 2022)

Auch interessant für dich: Tödlicher Bergunfall an der Zugspitze

Schneerutsch reißt Bergsteiger an der Zugspitze mit - Mann stürzt 400 Meter in die Tiefe

In Apfeltrach steht die römisch-katholische Pfarrkirche St. Bartholomäus, die unter Denkmalschutz steht. Ihre ältesten Bauteile stammen aus dem 14. Jahrhundert. Im ausgehenden 15. Jahrhundert wurde die Kirche neu erbaut. Die Kirche ist ein unverputzter Backsteinbau, nur die Westfassade bildet eine Ausnahme und ist verputzt.