Weil sein Kind zu klein für ein Fahrgeschäft war, hat ein Gast am Donnerstag in einem Günzburger Freizeitpark einen Mitarbeiter geschlagen und getreten. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der 30-Jährige unkooperativ.

Am Donnerstagnachmittag stellte sich der 30-jährige Mann mit seinem Kind an einem Fahrgeschäft an. Als er an der Reihe war, verweigerte der 22-jährige Mitarbeiter an dem Fahrgeschäft ihm den Zutritt, weil das Kind nicht die erforderliche Mindesthöhe für die Attraktion hatte, um ordnungsgemäß angeschnallt zu werden. Daraufhin soll der Mann laut Polizeimeldung ausgerastet sein.

Mitarbeiter muss ins Krankenhaus

Der 30-Jährige trat den 22-jährigen Mitarbeiter mit dem Fuß und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Weil der Täter in Deutschland keinen festen Wohnsitz hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung an.

Täter schaltet auf Stur

Auch den Polizisten gegenüber zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ und verweigerte jegliche Angaben. So mussten die Beamten den 30-Jährigen durchsuchen, um die angeordnete Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe zu beschlagnahmen. Die Beamten zeigten ihn schließlich wegen Körperverletzung an.