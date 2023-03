Ein Mann hat in Laupheim einen Gullideckel von der Straße ausgehoben - aus Frust. Ein Taxifahrer wäre beinahe in das Loch gefahren. (

Am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, kam es in der Kapellenstraße in Laupheim (Landkreis Biberach) zu der gefährlichen Situation. Ein 29-jähriger Mann war laut Polizeibericht "darüber frustriert, dass er keine Zigaretten mehr bekam. In seiner Wut hatte er deshalb einen Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben." - Lebensgefährlicher Irrsin, wenn ein Verkehrsteilnehmer, womölich auf einem Zweirad, das offene Loch in der Straße zu spät erkennen würde. Ein Passant konnte ein anfahrendes Taxi gerade noch vor der Gefahrenstelle warnen.

Aggressiv gegen Polizisten

Die Polizei war bereits in unmittelbarer Nähe. Die Beamten konnten den Frustmenschen antreffen. Als der Mann die Streife sah, flüchtete er. Die Polizei konnte ihn aber nach kurzer Strecke stellen. Jetzt war der Mann gegenüber den Beamten aggressiv. Er widersetzte sich zunächst den Weisungen der Beamten und beleidigte sie, dokumentiert mit der Bodycam.

Ermittlungen jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Nach der Personalienfeststellung wurde er vor Ort entlassen. Passanten haben den Gullydeckel wieder eingesetzt. Gegen den 29-Jährigen wird wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.