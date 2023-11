Weil er mehrere Frauen in Friedrichshafen begrapscht und sich in der Öffentlichkeit befriedigt haben soll, sitzt ein Mann jetzt im Gefängnis.

Seit Anfang Oktober soll ein 29-jähriger Mann aus Tunesien in Friedrichshafen (Bodenseekreis) mehrere Frauen begrapscht und belästigt haben, berichten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Mann begrapscht Frauen gegen ihren Willen auf offener Straße in Friedrichshafen

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Behörden soll der Tatverdächtige vorwiegend auf offener Straße Frauen gegen ihren Willen unsittlich berührt haben. Obwohl die Ermittler schnell auf die Spur des 29-jährigen Mannes kamen und diesen in Gewahrsam nahmen, zeigte er offenbar keine Einsicht. Kaum hatte er am nächsten Tag das Polizeirevier verlassen, soll er erneut Frauen belästigt haben.

Mann beleidigt und bedroht Dolmetscherin

Als die Polizei ihn schließlich zum Amtsgericht brachten, wo ein Richter eine mehrtägige Gewahrsamnahme in einer Justizvollzugsanstalt anordnete, beleidigte und bedrohte der 29-Jährige eine Dolmetscherin.

Kaum aus dem Gewahrsam, schon wieder auffällig

Doch auch mehrere Tage in Gewahrsam der Polizei zeigten offenbar keine Wirkung bei dem Mann. Als er am vergangenen Sonntag entlassen wurde, soll er sich gleich wieder im Stadtgebiet vor zwei Mädchen entblößt und sich selbst befriedigt haben. Polizisten fahndeten nach dem 29-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Während er im Polizeirevier in Gewahrsam war, beleidigte er die Beamten und befriedigte sich selbst.

29-Jähriger tritt nach Polizistin

Am Montag brachten Polizisten den 29-Jährigen zum zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Tettnang. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl. Weil der Mann eine Polizistin trat und bei Gericht einen Dolmetscher angriff, drohen dem Tatverdächtigen weitere strafrechtliche Folgen. Der 29-Jährige sitzt seitdem in einem Gefängnis.