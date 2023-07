In Memmingen hat ein Mann am Mittwoch seinen Mitbewohner bedroht. Zwischen den 24 und 38 Jahre alten Männern war es zum Streit gekommen, wobei der jüngere den Älteren mit einem Messer bedroht haben soll. Später attackierte er ihn dann mit Pfefferspray.

Nach der Bedrohung mit dem Messer flüchtete der 24-Jährige. Kurze Zeit später kam er aber dann aber zur Polizeiinspektion Memmingen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel und beschlagnahmten sie. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden sie dann auch das Messer, mit dem er seinen Mitbewohner bedroht hatte und stellten es sicher.

Angriff mit Pfefferspray

Eine Stunde später kam es zu einem weiteren Zwischenfall mit dem Mann. Er war in seine Unterkunft zurückgekehrt, bedrohte erneut seinen 38-jährigen Mitbewohner. Dieses Mal sprühte er Pfefferspray in sein Gesicht. Polizisten trafen ihn kurz darauf an und nahmen ihn in Gewahrsam.

Arzt untersucht Angreifer

Wegen seiner Äußerungen und seines Verhaltens brachten die Beamten den 24-Jährigen im Anschluss zu einer ärztlichen Begutachtung. Gegen den Mann leiten die Beamten jetzt mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.