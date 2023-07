Wegen Bedrohung muss sich jetzt ein 24-jähriger Mann aus Lindau verantworten. Er hatte dem Krankenhaus in Kempten etwas Schlimmes angedroht.

Der 24-Jähriger ist der Polizei in Lindau bereits bestens bekannt, wie sie in ihrem Bericht schreibt. Am Sonntagabend beschäftigte er erneut die Beamten. Demnach rief er gegen 19:30 Uhr bei einem Krankenhaus in Kempten an und drohte über das Telefon, dass dort etwas Schlimmes passieren würde.

Polizei besucht Mann und klärt ihn über die weiteren Folgen seiner Drohung auf

Das Krankenhauspersonal verständigte daraufhin die Polizei, die über die Telefonnummer des Anrufers den 24-Jährigen schnell ermitteln konnte. Polizisten besuchten ihn daraufhin daheim und klärten ihn über die weiteren Folgen seines Handelns auf.

Doch das fruchtete offenbar nur wenig. Denn kurze Zeit später meldete sich eine Angehörige des Mannes bei der Polizei und teilte mit, dass es erneut zu Problemen mit dem 24-Jährigen komme.

24-Jähriger verhält sich in Lindau aggressiv gegenüber der Polizei

Als die Polizei erneut bei dem Mann eintraf, verhielt sich der 24-Jährige "absolut uneinsichtig und aggressiv", so die Polizei. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Sie leiteten zudem ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung gegen den Mann ein.