Wegen versuchten Totschlags ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 21-Jährigen. Der junge Mann soll laut Polizei in der Nacht auf Sonntag mehrmals mit einem Messer auf einen 19-Jährigen eingestochen und ihn dabei lebensbedrohlich verletzt haben. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Heftig aneinandergeraten sind in der Nacht auf Sonntag zwei Gruppen von je drei bis vier jungen Männern in einem Club in Lindau. Hier kam es bereits zu körperlichen Auseinandersetzungen. Nachdem die eine Gruppe den Club verlassen hatte, verabredeten sich die Kontrahenten gegen 03:00 Uhr in der Rickenbacher Straße zu einer erneuten Aussprache, die dann aber schnell eskalierte. Die Männer schlugen und traten aufeinander an.

19-Jähriger wird lebensbedrohlich verletzt

Ein 21-Jähriger soll schließlich ein Messer gezogen und damit mehrfach auf einen 19-Jährigen eingestochen haben. Der 19-Jährige wurde dabei so schwer am Oberkörper verletzt, dass er im Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt werden musste. Den Ärzten gelang es jedoch seinen zunächst lebensbedrohlichen Zustand zu stabilisieren.

Auch ein weiterer Mann wurde durch den Angreifer mit dem Messer verletzt. Er trug allerdings nur leichte Verletzungen davon. Der 21-Jährige rannte anschließend davon.

Richter erlässt Haftbefehl gegen Hauptverdächtigen

Die Kriminalpolizeistation Lindau nahm noch am gleichen Tag die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten auf. Durch umfangreiche Vernehmungen und Spurenauswertungen identifizierten die Ermittler mittlerweile alle Beteiligten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten einen Haftbefehl für den 21-jährigen Haupttatverdächtigen. Beamte nahmen den Mann am Dienstagmittag in Lindenberg fest und führten ihn dem Ermittlungsrichter vor. Der 21-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Zweite schwere Straftat innerhalb kurzer Zeit

Dieser Vorfall war die zweite schwere Straftat innerhalb kurzer Zeit in Lindau. Bereits am Freitag war ein Streit auf einer Party eskaliert. Ein 20-Jähriger soll am Freitagabend einen Jugendlichen (16) mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.