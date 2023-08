Zusammengeschlagen wurde ein Mann am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in Kempten. Er musste anschließend in der Notaufnahme versorgt werden.

Der Mann geriet nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr mit fünf Männern vor einer Diskothek in Kempten in Streit. Und der eskalierte. Wie Zeugen gegenüber der Polizei berichteten, schlugen fünf Männer zusammen auf den Mann ein. Der musste anschließend in der Notaufnahme des Krankenhauses versorgt werden.

Polizei Kempten sucht nach Zeugen

Die Namen der Angreifer sind der Polizei bisher nochg nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Kempten ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0831/99092140 melden.