Zwei Männer wollten am Mittwoch mit falschen Personalien zur Führerscheinprüfung antreten. Doch der Gutachter war aufmerksam - der Betrug flog auf.

Ein Gutachter sollte am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Schlechtenfelder Straße in Ehingen eine Führerscheinprüfung abnehmen. Doch dem aufmerksamen Prüfer fiel nach Angaben der Polizei auf, dass die beiden Männer, die wohl zur Prüfung antreten wollten, sich mit falschen Personalien auswiesen. Als der Betrug aufflog, rannten die beiden Männer aus dem Gebäude.

Männer können nach versuchten Betrug in Ehingen entkommen

Einer flüchtete mit einem schwarzen Audi auf der B311 in Richtung Ulm. Der andere rannte in Richtung einer Kleingartenanlage. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenfahrzeugen nach den Unbekannten. Doch sie blieben verschwunden.

Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen beschrieben die beiden folgendermaßen:

zwischen 30 und 40 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

kräftige Statur

beide Männer sahen südländisch aus

der Mann, der zu Fuß flüchtete, trug eine kurze Cargohose und ein weißes T-Shirt

der Mann, der mit dem Auto davon fuhr, trug einen Vollbart, ein braunes T-Shirt und eine kurze Hose

Das Polizeirevier Ehingen ermittelt nun nach den Tätern und bittet um weitere Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07391/5880.