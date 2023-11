Auf frischer Tat ertappt wurden am Samstag zwei Männer, die am frühen Morgen in den Memminger Bahnhof einbrechen wollten. Nach kurzer Flucht konnte die Polizei die Einbrecher fassen.

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr wollten sich zwei junge Männer im Alter von 26 und 21 Jahren gewaltsam Zutritt zum Bahnhofsgebäude in Memmingen verschaffen. Doch eine 24-jährige Angestellte, die sich im Bahnhofsgebäude befand, wurde auf den Einbruchsversuch aufmerksam und verständigte die Polizei.

Die beiden Männer rannten davon. Doch die Polizei konnte sie schon bald stoppen. Der Sachschaden an der Drehtür wurde auf 1.500 Euro geschätzt. Den 26-Jährigen und 21-Jährigen erwarten nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch nach dem Strafgesetzbuch.