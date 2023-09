Heftig gegen Polizisten gewehrt haben sich zwei Männer in Füssen und Markt Rettenbach. Der eine versuchte die Beamten zu beißen, der andere trat nach ihnen.

Mann pöbelt in Füssen Passanten und Autofahrer an

Am Samstagvormittag wurde die Polizei in Füssen gerufen, weil ein 31-jähriger Mann vermutlich unter dem Einfluss von Drogen barfuß in der Augustenstraße umherlief, Passanten und Autofahrer anpöbelte und immer wieder auf die Straße lief. Dadurch gefährdete er nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer, berichtete die Polizei. Als Beamte vor Ort eintrafen, ging der Mann mit geballten Fäusten auf sie zu.

Die Polizisten wollten den 31-Jährigen in Gewahrsam nehmen, doch der wehrte sich heftig. Er versuchte die Beamten in die Hand zu beißen. Die Polizisten fesselten ihn schließlich und brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik. Sie blieben unverletzt.

Betrunkener Mann klingelt im Markt Rettenbach an mehreren Häusern

Aggressiv verhielt sich auch ein betrunkener Mann am Montagabend im Markt Rettenbach (Unterallgäu). Wie die Polizei berichtet, verständigte ein Anwohner die Polizei, weil der Mann an mehreren Häusern klingelte und gegen Türen schlug. Bei dem Einsatz unterstützten Beamte der Polizeiinspektionen Kaufbeuren und Memmingen die Mindelheimer Polizei.

Mann beleidigt, bedroht und tritt nach Polizisten im Markt Rettenbach

Vor Ort trafen die Polizisten auf einen stark alkoholisierten 55-jährigen Mann, der gleich aggressiv und aufgebracht reagierte. Die Polizisten wollten den Mann deshalb fesseln. Doch dagegen wehrte sich der 55-Jährige massiv. Laut Polizeibericht bedrohte und beleidigte er die Beamten außerdem lautstark.

Auf dem Weg zum Streifenwagen trat er mehrfach nach einer Polizistin und schließlich gegen den Dienstwagen. Die Beamtin wurde leicht verletzt. Am Dienstfahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Beamten brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.