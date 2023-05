Zwei Mädchen wollten am Mittwoch in Sonthofen einen Kater stehlen. Nun ermittelt die Polizei.

Mädchen versuchen Katze in Transportbox zu locken

Ein Mann beobachtete laut Polizei am Mittwochabend, wie zwei Mädchen im Hof seiner Wohnung in der Ostrachstraße in Sonthofen, versuchten seinen Kater zu stehlen. Die etwa 14 Jahre alten Mädchen hatten dem Kater bereits ein Halsband samt Leine angelegt und versuchten ihn in eine Box zu locken, die sie mitgebracht hatten.

Sonthofener spricht Mädchen an - Teenager ergreifen Flucht

Der Mann lief in den Hof und fragte die beiden, was sie da machen würden. Die Mädchen wollten daraufhin wissen, wie lang der Mann den Kater schon hätte. Anschließend ergriffen sie die Flucht.

Die Mädchen werden folgendermaßen beschrieben:

Sie waren etwa 14 Jahre alt

Ein Mädchen hatte lockige Haare und trug eine blaue Jeans

Polizei sucht nach Zeugen

Mit dabei hatten die beiden eine grau/hellgrüne Tiertransportbox. Wer mehr Informationen zu dem Vorfall hat, soll sich bei der Polizei in Sonthofen melden. Die Beamten bitten unter der Telefonnummer 08321/66350 um Hinweise zu dem Fall.