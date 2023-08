In einem Freibad in Bamberg ist ein dreijähriges Kind tödlich verunglückt. Helfer hatten das kleine Mädchen noch reanimiert.

Zwei Badegäste hatten am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr bemerkt, dass das Kind leblos am Boden eines Schwimmbeckens des Bamberger Freibads lag. Sie zogen das bewusstlose Kind sofort aus dem Wasser, Mitarbeiter des Stadionbads begannen dann umgehend mit der Reanimierung.

Das kleine Mädchen, das zusammen mit seinen Eltern in dem Freibad war, wurde dann in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte konnte nichts mehr für die Dreijährige tun. Wie die Polizei berichtete, erlag das Kind am Mittwochmittag seinen schweren Verletzungen. "Trotz intensiver Behandlungsmaßnahmen konnte ihr Leben nicht gerettet werden", hieß es.

Wie es zu dem Unglück in dem Bamberger Freibad kommen konnte, ist aktuell noch völlig unklar. Gegenüber dem Portal nordbayern.de hatte eine Polizeisprecdherin am Dienstagabend erklärt, das Mädchen sei wohl ohne Schwimmflügel im Whirlpool-Bereich unterwegs gewesen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang würden noch geraume Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Der zuständige Dezernent der Staatsanwaltschaft Bamberg hat sich am Mittwoch einen Eindruck der Verhältnisse vor Ort verschafft. Bei den weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg jetzt von einem Sachverständigen für Schwimmbadtechnik unterstützt, der ebenfalls am Mittwoch vor Ort war. Der Experte war bereits kurz nach dem Unfall verständigt worden.

Das Stadionbad liegt im Osten von Bamberg und richtet sich mit einer 57 Meter langen Rutsche, einem Wellenbad und Sportplätzen vor allem an Familiern mit Kindern. Nach dem Unglück blieb das Freibad am Mittwoch geschlossen.

Dass Kinder oder Jugendliche in Schwimmbädern tödlich verunglücken, kam in den vergangenen Monaten mehrfach vor. Im Mai ertrank ein 13-Jähriger in einem Wiesbadener Schwimmbad. Ebenfalls im Frühjahr kollabierte im Neu–Ulmer Stadtteil Burlafingen ein Zehnjähriger im Schwimmunterricht. Er konnte zwar reanimiert werden, starb jedoch später in einem Krankenhaus. Ende April geriet ein Fünfjähriger in einem Schwimmbad in Unterfranken zu lange unter Wasser. Er starb gut eine Woche nach dem Unfall.