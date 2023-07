Ein schwerer Unfall hat sich am Freitag in München ereignet. Zwei Lkw krachten zusammen und gerieten in Brand. Ein Mann starb dabei.

Ein 52-jähriger aus dem Landkreis Dachau fuhr nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr mit seinem Lkw auf der Landshuter Allee in München stadtauswärts. Der Laster war mit Schüttgut beladen. Zur gleichen Zeit war auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein 55-jähriger Österreicher mit seinem Tanklastzug unterwegs.

Schüttgut-Lkw gerät in der Landshuter Allee in München auf Gegenfahrbahn und kracht mit Tanklaster zusammen

Plötzlich kam der 52-Jährige von seiner Fahrspur ab, fuhr über die Fahrbahntrennung und krachte mit dem Lkw des 55-Jährigen zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge in einen Grünstreifen geschleudert wurden, wo sie ineinander verkeilt zum Stehen kamen. Beide Fahrerkabinen fingen daraufhin Feuer.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München sahen bereits von Weitem die Rauchsäule an der Unfallstelle. Als sie vor Ort eintrafen, hatte das Feuer bereits auf den Tankauflieger übergegriffen und es brannte aus dem offenen Tankanhänger bereits der Kraftstoff. Die Einsatzkräfte starteten sofort eine umfangreiche Löschaktion. Sie wollten so nicht nur das Feuer bekämpfen, sondern auch den restlichen Tankanhänger kühlen, in dem sich noch mehrere tausend Liter Kraftstoff befanden. Durch ihren massiven Löscheinsatz gelang es den Brandbekämpfern, die Flammen innerhalb von einer halben Stunde zu löschen. Die kühlten den restlichen Tankanhänger weiter und kontrollierten mit einer Wärmebildkamera regelmäßig die Temperatur. Die lauten Knallgeräusche, die Zeugen gehört hatten, kamen von den Lkw-Reifen, die geplatzt waren.

52-jähriger Lkw-Fahrer verbrennt in Fahrerkabine seines Lkw

Nach dem Crash hatte sich der 55-jährige Lkw-Fahrer selbst aus seiner Fahrerkabine retten können. Dem 52-jährigen Fahrer des zweiten Lkw war das jedoch nicht gelungen. Als der Brand gelöscht war, fanden die Einsatzkräfte den Fahrer des Schüttgut-Lkw in der komplett ausgebrannten Fahrerkabine seines Fahrzeugs tot auf. Das Personal des Rettungsdienstes untersuchte den 55-jährigen Lkw-Fahrer. Er hatte den Unfall unverletzt überstanden.

Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen

Warum der verstorbene Lkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen war, ist derzeit noch unklar. Die Polizei und ein Gutachter versuchen nun, den Unfallhergang zu ermitteln. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich mit dem Unfallkommando unter der Telefonnummer 089/62163322 in Verbindung setzen. Beide Zugfahrzeuge brannten nach dem Crash komplett aus. An beiden Aufliegern entstand ebenfalls ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Die beiden Laster zu bergen, war schwierig. Das firmeneigene Transportunternehmen pumpte den Kraftstoff aus den unbeschädigten Einheiten des Tanklasters ab. Durch die Löscharbeiten entstand etwa 13.000 Liter verunreinigtes Löschwasser-Kraftstoff-Gemisch. Darum kümmerte sich eine Entsorgungsfirma, die das Gemisch mit Hilfe eines Spezial-Saugfahrzeugs aus dem beschädigten Teil des Tankanhängers abpumpte. Erst nachdem alle Gefahrstoffe aus den Fahrzeugen entfernt worden waren, konnten die beiden Lkws geborgen werden. Die Landshuter Allee war deshalb mehrere Stunden lang in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr München war mit insgesamt 100 Einsatzkräften und 40 Fahrzeugen vor Ort.