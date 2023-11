Ein LKW-Fahrer hat am Montagabend Werkzeug auf der Autobahn A7 bei Kempten verloren. Die Folge: Sieben Autos sind kaputt.

Ein LKW-Fahrer hat am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr Werkzeug auf der A7 an der Autobahn-Anschlussstelle Leubas verloren. Nach Angaben der Verkehrspolizei Kempten sei der 56-Jährige in Fahrtrichtung Süden auf die Autobahn aufgefahren. Im Kurvenbereich habe sich dann eine Seitenbox an dem Laster geöffnet und das Werkzeug verteilte sich großflächig auf der Fahrbahn.

Verlorenes Werkzeug auf A7 bei Kempten: Mehrere Autos beschädigt

Daraufhin fuhren dann sieben Fahrzeuge über die am Boden liegenden Werkzeuge und wurden beschädigt. Drei der Fahrzeuge mussten im Anschluss wegen platter Reifen sogar abgeschleppt werden.

Autobahn A7 wegen verlorenem Werkzeug rund 30 Minuten gesperrt

Die Polizei ließ die A7 für die Aufräumarbeiten rund eine halbe Stunde komplett sperren. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, könne noch nicht beziffert werden, so die Verkehrspolizei weiter. Den LKW-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die Ladungssicherung.

Unfälle auf A7 bei Kempten: Polizei sucht weitere Geschädigte

Verkehrsteilnehmer, die durch die verlorenen Werkzeuge einen Schaden an ihrem Fahrzeugen erlitten haben, sollen sich mit der Verkehrspolizei Kempten in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet 0831/9909-2050.