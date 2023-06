Auf der A8 ist es am Montagvormittag zu einem folgenschweren LKW-Unfall gekommen. Ein 29-jähriger Mann war mit seinem Sattelzug in einen anderen LKW gefahren. Anschließend geriet sein Fahrzeug in Brand. Durch den Unfall entstand ein kilometerlanger Stau auf der A8.

Gegen 07:20 Uhr war der 29-Jährige mit seinem Sattelzug auf der A8 in Richtung München unterwegs. Der Polizei zufolge nutzte er den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Kurz vor Merklingen stand ein anderer Sattelzug wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der LKW des 29-Jährigen gegen den stehenden Sattelzug und beschädigte dessen komplette linke Fahrzeugseite. Dabei verteilte sich eine große Menge Kunststoff-Granulat, die der Pannen-LKW geladen hatte, auf der gesamten Fahrbahn.

LKW hatte 40 Tonnen Zeitschriften geladen

Der 29-jährige Fahrer hielt erst nach knapp 100 Metern mit seinem Laster auf dem Standstreifen an. Durch die Beschädigungen fing sein LKW Feuer und die Zugmaschine samt Auflieger brannten vollständig aus. Der Auflieger war nach Angaben der Polizei mit etwa 40 Tonnen Zeitschriften beladen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und löschte den Brand.

Fahrer nur leicht verletzt

Der 29-Jährige erlitt durch den Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Den Schaden am LKW des 29-Jährigen schätzt die Polizei auf 200.000 Euro. Am anderen LKW wird der Schaden auf 120.000 Euro geschätzt.

Kilometerlanger Stau auf A8

Während der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung München über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Für die Bergung der Ladung waren die Feuerwehr mit Spezialgeräten im Einsatz. Die Autobahnmeisterei leitet den Verkehr an der Anschlussstelle Mühlhausen aus. Es kam zu kilometerlangem Stau.