Bei Kißlegg hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Bei dem Unfall hat sich der Fahrer des Lkw schwer verletzt.

Update:

Wie die Polizei mitteilt, war der 58 Jahre alte Fahrer des Lkw, der den Unfall bei Kißlegg gebaut hat, betrunken. Der Schwerlastfahrer kam auf seinem Weg nach Wangen kurz vor der Auffahrt auf die A96 bei Wangen Nord nach rechts von der Straße ab. Er fuhr derart wuchtig auf die Leitplanke, dass er diese über rund 50 Meter abriss. Das Metall verkeilte sich unter seinem Fahrzeug und brachte es letztlich quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Fahrer von Lkw war betrunken und stieß schon zuvor gegen Brücke

Der 58-Jährige verletzte sich bei der Kollision schwer. Er wurde im Nachgang in ein Krankenhaus gebracht. Da er laut einem Alkoholtest deutlich mehr als zwei Promille intus hatte, wurde ihm dort zudem eine Blutprobe entnommen. Bei der Begutachtung der Unfallstelle entdeckte die Polizei, dass der Lkw-Fahrer schon zuvor auf der Fahrt eine Brücke touchiert haben muss. Weiter deuteten die Unfallspuren darauf hin, dass das Fahrzeug in deutlichen Schlangenlinien unterwegs gewesen ist und schon vor der Kollision mit der Leitplanke mehrfach ins Bankett gefahren war.

Bezugsmeldung:

Auf der Straße zwischen Kißlegg und Wangen hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei war ein LKW in Richtung Wangen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Mehrere Meter der Planke wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, der Fahrer des LKW musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfall zwischen Kißlegg und Wangen - Feuerwehr muss Diesel-Kraftstoff abpumpen

Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt. Die Feuerwehr aus Kißlegg war mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Unter anderem mussten sie die Unfallstelle ausleuchten und auslaufende Betriebsstoffe binden. Ein großes Problem stellte vor Ort der aufgerissene Dieseltank des LKW dar. Um weitere Verschmutzungen der Umwelt zu verhindern, musste die Feuerwehr rund 300 Liter Kraftstoff abpumpen.

Straße nach LKW-Unfall komplett gesperrt

Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Unfallfahrzeugs. Die betroffene Straße K8008 war im Bereich der Farny Brauerei, bzw. der A96-Ausfahrt Wangen Nord komplett gesperrt. Informationen über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch nicht vor. Die Polizei versucht nun die Unfallursache zu ermitteln.