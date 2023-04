Die Buchloer Polizei hat Schwerlastkontrollen auf der B12 durchgeführt. Dabei gab es mehrere Beanstandungen und Verstöße bei den LKW-Fahrern.

Donnerstagvormittag kontrollierten die Buchloer Polizeibeamte den Schwerverkehr. In insgesamt sechs Fällen hagelt es jetzt Bußgelder und Punkte im Fahreignungsregister wegen zu schnellem Fahren gleich in mehreren Fällen, Überholen im Überholverbot, ebenfalls in mehreren Fällen, dazu schlechte Ladungssicherung und einem ausländerrechtlichen Verstoß. Bereits die ersten zwei LKW's, die die Beamten kontrollierten, gaben den Beamten Anlass zur Beanstandung. "Einer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 18 Km/h, der andere überholte im Überholverbot und überschritt zudem die Höchstgeschwindigkeit um 24 Km/h", heißt es im Polizeibericht. Beide müssen jetzt mit einem dreistelligen Bußgeld rechnen, dazu kommt je ein Punkt im Fahreignungsregister.

Weitere Beanstandungen bei der Schwerverkehrskontrolle der Polizei auf der B12: