Bei einem schweren Unfall am Donnerstag auf der A96 bei Mindelheim sind zwei Menschen gestorben. Ein Sattelzug-Fahrer war in einen Pannen-Wagen geknallt und überfuhr auch noch einen jungen Helfer.

Der tödliche Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der A96 nahe Mindelheim in Fahrtrichtung München. Wie die Polizei berichtete, fuhr zu dieser Zeit ein 30-jähriger Sattelzugfahrer in Richtung München. Zur gleichen Zeit hatte ein 54-Jähriger eine Autopanne und seinen Wagen deshalb auf dem Standstreifen abgestellt. Ein 19-jähriger Angehöriger des 54-Jährigen und seiner Beifahrerin (43) war gerade dazugekommen, um das Pannenauto auf seinen Aufhänger aufzuladen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der herannahende Sattelschlepper-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem pannenbedingt abgestellten Pkw. Dabei wurde der 54-jährige Fahrer des Pkws tödlich verletzt. Der 19-Jährige, der zwischen Pannenfahrzeug und Anhänger stand, wurde ebenfalls tödlich verletzt. Die 43-jährige Beifahrerin überlebte den Auffahrunfall mit schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen beauftragte einen Sachverständigen zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes. Die Autobahn wurde von der Feuerwehr Mindelheim und der Autobahnmeisterei Mindelheim voll gesperrt.

Zur Unfallaufnahme, polizeilichen Maßnahmen sowie Klärung des Sachverhalts wurden zwei Streifen der Autobahnpolizei Memmingen sowie eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Buchloe eingesetzt.

Die A96 wurde wegen der Bergung und der Spurensicherung bis zum späten Donnerstagabend total gesperrt. Der Verkehr wurde bei Mindelheim ausgeleitet. Dabei kam es auf den Umgehungsstraßen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu erheblichen Einschränkungen. Auf der autobahn selbst standen viele Autofahrer mehr als zwei Stunden im Stau.

Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro, so die Polizei. An den Fahrzeugen am Straßenrand entstand ein Schaden von insgesamt 90.000 Euro. Wie der Gesundheitszustand des 30-jährigen Unfallverursacher ist, teilte die Polizei am Donnerstag nicht mit.