In der Nacht von Freitag auf Samstag ist auf einem Gewerbehof in Fischen gegen 03:45 Uhr ein LKW in Brand geraten. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 50.000 Euro.

Kurz bevor der Brand bemerkt wurde, hörten Anwohner einen Knall auf dem Gewerbehof. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat. Der 57-jährige Besitzer des LKWs gab an, dass das Fahrzeug seit einer Woche nicht mehr benutzt wurde. Der Brand wurde von der Frewilligen Feuerwehr gelöscht, die mit 50 Mann vor Ort war.