In Bodnegg ist ein Sprinter-Fahrer am Freitagmorgen bei einem Unfall verletzt worden. Der Anhänger eines Milchlasters war ins Schlingern geraten und mit dem Sprinter kollidiert.

Der 35 Jahre alter LKW-Fahrer war mit seinem Gespann um kurz vor 08:00 Uhr auf der B32 von Wangen in Richtung Ravensburg unterwegs. Zwischen Kofeld und Amtzell geriet sein Anhänger ins Schlingern und kollidierte auf Höhe Kammersteig mit dem entgegenkommenden Sprinter. Der 51-jährige Fahrer des Sprinters erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Unfallverursacher meldet sich bei der Polizei

Gegenüber der Polizei gab der LKW-Fahrer an, zunächst nichts von dem Unfall mitbekommen zu haben. Der 35-Jährige fuhr deshalb zunächst weiter und meldete sich erst später bei der Polizei. Am Sprinter entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 51-Jährigen am Unfallort.

Wer hat den Milchlaster gesehen?

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeipostens Vogt fest, dass der Anhänger am LKW nicht richtig gekoppelt gewesen sein dürfte. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler mögliche Zeugen, denen der Milchlaster mit dem mutmaßlich schlingernden Anhänger aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07529/97156-0 zu melden.