Zwei mutmaßliche Drogendealer hat das LKA in Bregenz festgenommen. Einer der beiden soll 1 Kilo Heroin verkauft und einen Umsatz von 50.000 Euro erzielt haben.

Das LKA Tirol nahm bereits im Juni zwei vermeintliche Drogendealer in Bregenz (Vorarlberg) fest. Die beiden Serben im Alter von 29 und 32 Jahren hatten bei ihrer Festnahme 220 Gramm Heroin dabei, das teilweise verkaufsbereit in Portionen zu 5, 2,5 und 1 Gramm verpackt war. Außerdem fanden die Beamten eine größere Menge Streckmittel, das sie sicherstellten. Die beiden Verdächtige sitzen mittlerweile im Gefängnis in Feldkirch.

Die Serben sind nach Angaben der Polizei Mitglieder einer kriminellen Organisation sein. Sie sollen Heroin und Kokain an Abnehmer im Großraum Bregenz, Dornbirn und Feldkirch verkauft haben.

Serbe soll ca. 1 Kilo Heroin in Vorarlberg verkauft und so 50.000 Euro Umsatz gemacht haben

Einem der Serben konnte die Polizei nachweisen, dass er schon im Frühjahr 2023 zwei Monate lang Heroin in Vorarlberg verkauft hat. In dieser Zeit soll er ca. 1 Kilogramm Heroin an Abnehmer verkauft und so einen Umsatz von mindestens 50.000 Euro gemach haben. Der Straßenverkaufswert des sichergestellten Heroins betrug ca. 10.000 Euro. Polizisten fanden 1.500 Euro aus Drogenerlöse und stellten das Geld sicher.

Österreicher soll Serben Wohnung zur Verfügung gestellt und selbst gedealt haben

Am Dienstag, 4. Juli, nahm die Polizei außerdem einen 36-jährigen Österreicher fest und lieferte ihn in das Gefängnis Feldkirch ein. Ihm konnte die Polizei nach eigenen Angaben nachweisen, dass er den Dealern seine Wohnung als Unterkunft zur Verfügung gestellt und sie dadurch bei ihrem Drogen-Handel unterstützt hatte. Der 36-Jährige soll auch teilweise selbst Drogen verkauft und Abnehmer an die Serben vermittelt haben. Dadurch finanzierte er seine eigene Heroinsucht.

Wer die weiteren Abnehmer sind, ermittelt derzeit die Polizei. Die beiden Serben und der Österreicher werden werden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.