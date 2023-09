Ein Linienbus transportierte am Samstagabend in Isny gerade zehn Fahrgäste, als sein Motor plötzlich Feuer fing. Die Feuerwehr musste den Brand löschen.

Streifender Keilriemen löst Brand in Linienbus in Isny aus

Ein technischer Defekt hatte den Brand ausgelöst, wie die Polizei berichtet. Durch einen streifenden Keilriemen fing der Motor des Linienbusses am Samstagabend gegen 18:45 Uhr Feuer. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt gerade im Senngutweg in Isny unterwegs und hatte zehn Fahrgäste an Bord. Diese konnten den Bus aber unverletzt verlassen.

Feuerwehr ist mit 15 Einsatzkräften vor Ort

Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Vorsorglich wurden auch zwei Rettungswagen hinzugerufen, die aber nicht gebraucht wurden. Weil Öls aus dem Bus lief, musste die Feuerwehr die Straße reinigen.