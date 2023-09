Der Fahrer eines Lkw wurde in Lindau schwer verletzt. Ein Lastwagen rollte ihm über das Bein. Der Lkw war plötzlich von alleine losgerollt.

Im Lindauer Stadtteil Reutin hat sich ein 57-jähriger Lkw-Fahrer bei seiner Arbeit schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr laut Polizei einen Müll-Lkw und seine Besatzung war damit beschäftigt, Tonnen zu leeren. Aus bisher nicht bekannten Gründen rollte der Lkw im Bereich eines Gefälles plötzlich los.

Schwere Verletzungen bei Unfall in Lindau: Lkw rollt über Bein von Fahrer

Der Fahrer versuchte noch in die Fahrerkabine zu gelangen, um ihn zu stoppen. Dabei stürzte er und geriet mit seinem Bein unter den Lkw. Dieser überrollte den Mann im Bereich des Sprunggelenkes und verletzte ihn schwer. Erst an einem Baum mit davor montierten Bänken kam das Fahrzeug letztendlich zum Stehen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Zur Ermittlung der Unfallursache bedarf es weiterer Ermittlungen in einer Werkstatt, wo unter anderem die Daten des Lkw ausgelesen werden.