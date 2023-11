Ein größerer Unfall mit mehreren Verletzten ereignete sich am Freitag auf der A96 bei Lindau. Ein Auto mit sieben Insassen überschlug sich.

Zu dem Verkehrsunfall kam es laut Polizei am Freitagabend in der Autobahnausfahrt Lindau. Dort war ein Schweizer Auto unterwegs. Der Wagen fuhr jedoch mit zu hoher Geschwindigkeit in die Ausfahrt.

Unfall A96 Lindau: Auto besetzt mit sieben Menschen überschlägt sich

Das Auto krachte deshalb links gegen die Leitplanke und überschlug sich im Anschluss. Das Auto, in dem insgesamt sieben Menschen saßen, landete auf dem Dach und blieb mitten auf der Fahrbahn liegen.

Mehrere Rettungswagen im Einsatz

Der 37-jährige Fahrer und mehrere Insassen wurden verletzt. Es benötigte mehrere Rettungswagen, um die Verletzten in umliegende Krankenhäuser zu bringen. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Ausfahrt Lindau für längere Zeit gesperrt werden.