Am 22.10.2023 im Zeitraum von 20:45 Uhr bis 20:51 Uhr wurde das Fahrzeug eines Essens-Lieferantenservice in der Breslauer Straße entwendet.

Ein 35-jähriger Mann nutzte den Zeitraum, indem der Lieferant seine Speisen an den Kunden übergab und entwendete das am Fahrbahnrand stehende Lieferfahrzeug. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm das Fahrzeug auf der Europastraße fest und hielten es an. Den Fahrzeugdieb nahmen die Beamten fest.

Betrunken und ohne Führerschein

Der 35-jährige Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Des Weiteren war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme bei dem Mann an und unterbanden die Weiterfahrt des 35-Jährigen.

Diebesgut nach Autodiebstahl entdeckt

Im Rahmen der Wohnsitzüberprüfung des Langfingers fanden die Polizisten Gegenstände in der Wohnung, welche einem möglichen vorangegangen Diebstahl zugeordnet werden können. Die Polizisten stellten diese Gegenstände sicher. Der 35-jährige muss sich nun unter anderem wegen Diebstahls eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Diebstahls in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten.