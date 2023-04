Bislang unbekannte Täter machten sich am Samstag kurz vor Mitternacht an einem Haus in der Kurze Straße in Leutkirch zu schaffen. Die dortigen Bewohner konnten die Personen noch wahrnehmen und wurden unter anderem darauf aufmerksam, da deren Hund durchgehend ´Alarm schlug´. Während am Gebäude selbst keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde ein auf der Terrasse befindlicher Schuppen gewaltsam aufgebrochen. Dazu verwendeten die Täter wohl auch Einbruchswerkzeug, um die Türe des Schuppens aufzuhebeln. Bislang wird davon ausgegangen, dass die Diebe nichts für sie Verwertbares gefunden haben und ohne Beute davon sind. Zur Täterschaft ist lediglich bekannt, dass es sich um einen circa 1,80 Meter großen Mann und eine circa 1,60 Meter große Frau handeln soll, welche mit dunklen Jacken bekleidet waren. Die Fahndung durch Kräfte des Polizeirevier Leutkirch blieb bislang erfolglos. Hinweise werden unter 07561 8488-0 an das Polizeirevier erbeten.