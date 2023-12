Knapp an einem Betrug vorbeigeschrammt ist ein Mann in Leipheim. Er bekam ein Angebot einer örtlichen Haustechnikfirma per E-Mail zugeschickt - mit verdächtig niedrigen Preisen.

Richtig gehandelt hat ein Mann in Leipheim (Landkreis Günzburg), als er per E-Mail ein Angebot einer örtlichen Haustechnikfirma mit verdächtig niedrigen Preisen bekam. Die E-Mail sah so aus, als würde sie von der besagten Firma stammen, berichtet die Polizei. Allerdings kamen dem Kunden die Preise unrealistisch niedrig vor.

Betrüger bedienen sich an Informationen von Haustechnikfirma für Betrugs-E-Mail

Bevor er eine Bestellung abschickte, wandte er sich deshalb persönlich an die Firma. Und dabei stellte sich heraus, dass die E-Mail von Betrügern stammte. Die hatten sich bei den Informationen der real existierenden Firma bedient. Für ihre Betrugs-E-Mail hatten sie das Firmenlogo, den Name des Vertriebsleiters und Texte der Homepage verwendet. Selbst den gefälschten Katalog hatten sie mit dem Impressum der Firma versehen.

Aufgrund seiner Umsichtigkeit entging der Mann einem Betrug. Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt nun.