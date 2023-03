Ein 52-jähriger Autofahrer bricht zwischen Tussenhausen und Markt Wald ein Überholmanöver ab. Trotzdem kommt es zum Unfall.

Auf der Straße zwischen Tussenhausen und Markt Wald hat es am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Dort fuhr ein 52-jähriger Autofahrer, der dann ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte. Allerdings kam ihm bei dem Manöver Gegenverkehr entgegen, weslhalb der Mann den Überholvorgang abbrach.

Erst rechts dann links von der Straße abgekommen

Dafür musste er jedoch stark abbremsen. Dadurch und weil er laut Polizei gleichzeitig lenkte, geriet der Wagen des Mannes ins Schlingern. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 52-Jährige lenkte gegen. Dadurch kreuzte er die Fahrbahn und fuhr links neben der Straße in eine Böschung.

Leichte Verletzungen und Totalschaden

Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Es musste außerdem abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand zudem ein leichter Sachschaden an der Böschung. Den 52-Jährigen erwartet eine Bußgeldanzeige.