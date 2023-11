Eine große Suchaktion der Polizei und Feuerwehr hat am Montag ein Kind in Legau ausgelöst. Im Streit schlug es seine Erzieherin mit der Faust ins Gesicht und flüchtete aus der Jugendeinrichtung.

Kind flüchtet nach Streit nur leichtbekleidet aus Jugendeinrichtung

In Streit geraten sind am Montagabend gegen 21:00 Uhr eine Erzieherin und ein Kind in einer Jugendeinrichtung in Legau (Unterallgäu). Die Emotionen kochten schließlich so hoch, dass das Kind der Frau einen Faustschlag ins Gesicht verpasste, berichtet die Polizei. Kurz bevor eine Streife der Polizei Memmingen eintraf, flüchtete das Kind aus der Jugendeinrichtung. Dabei war es nur leicht bekleidet.

Hubschrauber, Suchhunde, Feuerwehr und THW suchen in Legau nach vermisstem Kind

Die Einsatzkräfte suchten in der Nähe der Jugendeinrichtung nach dem Kind und klapperten Orte ab, an denen es sich hätte aufhalten können. Weil das jedoch erfolglos blieb, riefen sie Verstärkung. Ein Polizeihubschrauber, die Feuerwehr Legau, das Technische Hilfswerk (THW) und Suchhunde der Rettungshundestaffel beteiligten sich an der Suche nach dem vermissten Kind. Die dauerte schon knapp fünf Stunden an, da kehrte das Kind wohlbehalten in die Jugendeinrichtung zurück.

Die Gemeinde Legau im Unterallgäu

Legau ist ein Markt im schwäbischen Landkreis Unterallgäu und der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel. Die Gemeinde liegt zwischen der Iller etwa 15 Kilometer südlich von Memmingen und 20 Kilometer nördlich von Kempten in der Region Donau-Iller in Mittelschwaben auf der ungefähr 36 Quadratkilometer großen Legauer Hochfläche. Legau hat 3.382 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022) und besteht aus 51 Gemeindeteilen.