Am Samstagabend ist ein 18-jähriger Fußgänger auf der B31 von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, ging der 18-Jährige auf Höhe Eriskirch über die in diesem Bereich vierspurig ausgebaute B31. Dabei beachtete er den fließenden Verkehr in Richtung Lindau nicht. Es kam zu einer Kollision zwischen dem 18-Jährigen und dem Mitsubishi eines 54-jährigen Mannes. Der 18-Jährige wurde über die Fahrbahn an den Fahrbahnrand geschleudert, wo er verletzt liegen blieb. Einem ebenfalls in Richtung Lindau fahrenden 30-jährigen Mercedes-Fahrer gelang es durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem Mitsubishi bzw. dem Verletzten zu verhindern.

Lebensbedrohlich verletzt

Der 18-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Autofahrer erlitten einen Schock und mussten ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Zur Unfallermittlung ordnete die Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachten an, weshalb noch am Abend ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen wurde. Die polizeilichen Unfallermittlungen dauern an.