Von einer Lawine mitgerissen wurde am Sonntagvormittag eine Skifahrerin in Sölden. Die Frau fuhr mit zwei Freundinnen in einen Tiefschneehang, als sich die Lawine löste.

Am Ostersonntag gegen 11:15 Uhr fuhren zwei Polinnen im Alter von 30 Jahren und eine Deutsche im Alter von 28 Jahren mit Snowboards bzw. mit Ski am Tiefenbachgletscher ins Gelände. Als eine der Polinnen in einen 35 Grad steilen Osthang einfuhr, löste sich oberhalb der Skifahrerin eine Triebschneelawine.

Lawine verschüttet Frau bis zur Hüfte

Die Schneemassen rissen die Wintersportlerin mit sich und verschüttete sie bis zur Hüfte. Die Frau konnte sich selbst bzw. mit Hilfe ihrer Begleiterinnen aus den Schneemassen befreien.

Bei dem Unfall zog sie sich Verletzungen am Fuß zu. Der Rettungshubschrauber flog die Wintersportlerin in das Krankenhaus Zams.