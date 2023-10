Im Landkreis Sigmaringen ist am Dienstagabend ein Fußgänger an einer Straße gefunden worden. Der Mann wies lebensgefährliche Verletzungen auf.

Update - Donnerstag, 26. Oktober 2023:

Nach dem Fund eines lebensgefährlich verletzten Fußgängers in Herdwangen-Schönach sucht die Polizei nun nach dem Fahrer eines weißen Kastenwagens. Laut der Polizei gaben Zeugen an, dass der Fahrer als Ersthelfer am Unfallort war. Der Fahrer sei nicht tatverdächtig, so die Polizei weiter. Aufgrund neuer Erkenntnisse geht die Polizei außerdem davon aus, dass sich der Unfall zwischen 20:15 Uhr und 20:25 Uhr ereignet haben muss - ursprünglich waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der 81-jährige Fußgänger gegen 20:45 Uhr von einem Fahrzeug erfasst wurde. Hinweise zu dem Unfall bitte an die Verkehrsdienst-Außenstelle der Polizei in Sigmaringen. Die Telefonnummer lautet 07571/104-0. Der 81-jährige Fußgänger soll sich weiterhin in einem äußerst kritischen Zustand befinden, so die Polizei weiter.

Ursprüngliche Meldung von Mittwoch, 25. Oktober 2023:

In Herdwangen-Schönach im Landkreis Sigmaringen ist am Dienstagabend ein lebensgefährlich verletzter Fußgänger (81) gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann von einem Fahrzeug erfasst wurde.

Schwerste Verletzungen: Fußgänger liegt neben der Hauptstraße

Laut dem Polizeipräsidium Ravensburg hatte der Mann kurz vor dem Unfall einen Bekannten verlassen und wurde von diesem gegen 20:45 Uhr in der Hauptstraße gefunden. Nach Angaben der Polizei lag der Verletzte neben der Fahrbahn auf Höhe des Hauses Nummer 10. Der 81-jährige Fußgänger wies schwerste Verletzungen auf. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall ohne sich weiter um den verletzten Fußgänger zu kümmern.

Fußgänger wird schwerst verletzt in Herdwangen-Schönach gefunden: Polizei sucht nach flüchtigem Unfallfahrer

Die Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt dringend nach Zeugen des Unfalls. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug, dem Unfall oder zur Identität des flüchtigen Unfallverursachers machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 07571/104-0 melden. Bei dem Unfallwagen handele es sich möglicherweise um ein "größeres Fahrzeug", so die Polizei weiter.

Gemeinde Herdwangen-Schönach liegt zwischen Pfullendorf und Überlingen

Die Ortschaft Herdwangen-Schönach liegt rund zwölf Kilometer nördlich des Bodensees im südlichen Landkreis Sigmaringen. Das Gemeindegebiet grenzt an den Landkreis Konstanz und an den Bodenseekreis. Insgesamt leben in Herdwangen-Schönach rund 3.500 Menschen in den drei Ortsteilen Großschönach, Herdwangen und Oberndorf. Die nächstgrößeren Ortschaften sind Überlingen und Pfullendorf. Beide liegen rund 14 Kilometer von Herdwangen-Schönach entfernt und sind über die L195 erreichbar.