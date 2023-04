Am Dienstagabend ist ein Gleitschirmflieger in Bolsterlang in einem Wohngebiet abgestürzt. Der 30-Jährige wollte eigentlich an einem Landeplatz landen, als plötzlich sein Gleitschirm abdriftete und an einem Hausdach hängen blieb.

Der 30-Jährige prallte anschließend gegen die Regenrinne des Hauses und stürzte etwa drei bis vier Meter in die Tiefe. Glücklicherweise war zum Zeitpunkt des Absturzes die Hausbewohnerin im Garten und bekam den Absturz mit. Sie kümmerte sich sofort um den Mann.

Schmerzen im Fuß

Der Gleitschirmflieger war der Polizeimeldung zufolge zwar ansprechbar, klagte allerdings über Schmerzen am Sprunggelenk. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Abklärung und Behandlung ins Krankenhaus.