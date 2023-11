Sein Hausverbot in einer Tankstelle in Senden ignorierte am Montag ein Mann in Senden. Kurz danach beging er einen Ladendiebstahl. Weil er in den vergangenen Wochen mehrfach straffällig geworden war, muss er ins Gefängnis.

Mann ignoriert Hausverbot und greift Tankstellenmitarbeiterin in Senden an

Wegen eines Diebstahls Anfang November hatte ein 24-jähriger Mann Hausverbot in einer Tankstelle in Senden (Landkreis Neu-Ulm in Bayern). Doch das interessierte den jungen Mann offenbar nicht. Am frühen Montagmorgen betrat er trotzdem die Tankstelle und wollte auch nicht gehen, als ihn die Tankstellen-Mitarbeiterin dazu aufforderte, berichtet die Polizei.

Um die Sache zu klären, rief die Frau die Polizei und verriegelte für kurze Zeit die Türen der Tankstelle. Das passte dem 24-Jährigen aber offenbar gar nicht. Er ging auf die Angestellte los, schlug ihr aufs Handgelenk und gegen die Brust. Danach gelang es ihm, die Schiebetür der Tankstelle zu öffnen und zu fliehen.

Die Polizei ermittelte kurze Zeit später den 24-Jährigen als Tatverdächtigen. Wenig später fassten die Beamten ihn. Nachdem die Polizisten seine Daten aufgenommen hatten, durfte der 24-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gehen.

Kurz nach Vorfall in Tankstelle stiehlt Mann Kopfhörer im Verbrauchermarkt

Doch die Begegnung mit der Polizei scheint den jungen Mann nicht sonderlich beeindruckt zu haben. Denn kurze Zeit später betrat er nach Angaben der Polizei einen Verbrauchermarkt in Senden und stahl einen Kopfhörer im Wert von etwa 90 Euro. Bei dem Diebstahl hatte der Mann einen Korkenzieher dabei. Deshalb ermitteln die Beamten jetzt unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen.

Polizei bringt 24-jährigen Mann ins Gefängnis

Weil der 24-Jährige in den vergangenen Wochen vermehrt strafrechtlich auffällig geworden war und Fluchtgefahr bestand, beantragte die zuständige Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht Memmingen. Diesem wurde stattgeben, die Beamten brachten den 24-Jährigen daraufhin in ein Gefängnis.